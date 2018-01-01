Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.

Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.

Окончание строительства - февраль 2025 года.

Кондиционеры

Бронированная входная дверь

Видеодомофон

Высококачественная сантехника известных европейских брендов

Алюминиевые окна

Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.