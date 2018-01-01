  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€2,26 млн
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.

Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.

Окончание строительства - февраль 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Бронированная входная дверь
  • Видеодомофон
  • Высококачественная сантехника известных европейских брендов
  • Алюминиевые окна
  • Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр
Пафос, Кипр
от
€330,000
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€950,000
Жилой комплекс Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€905,000
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,33 млн
Жилой комплекс Современная вилла с бассейном в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€650,000
Вы просматриваете
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€2,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Мраморные полы и лестницы Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре оживленного района, рядом с детским садом и школами, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Супермаркет - 800 метров Пляж - 3,5 км Аэропорт - 18 км
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€209,733
Агентство: TRANIO
Проект - многофункциональный комплекс в центре города. В проекте здание с квартирами с 1-3 спальнями и студиями с современным и роскошным дизайном, магазины на первом этаже, парковка для велосипедистов, ландшафтные сады на крыше. Расположение и объекты поблизости В центре города Ларнака. Рядом оживлённые улицы, живописные площади, кафе, рестораны, магазины, бары. Школа: 20 м Аэропорт: 8 км Университет: 2 км Больница: 2 км Пляж: 500 м
Жилой комплекс Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€3,00 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.
Realting.com
Перейти