Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.
Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.
Окончание строительства - февраль 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.