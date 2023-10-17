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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

офисы
12
магазины
5
22 объекта найдено
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 597 м²
Этаж 1
Продается целый офис в 5-ти этажном строящемся офисном здании. Имеется 11 парковочных мест. …
€3,00 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 605 м²
Этаж 5
Продается офис с садом на крыше на пятом этаже в строящемся здании. Он расположен рядом с Ли…
€5,30 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 67 м²
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды, с выдающейся современной архитек…
€611,000
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Коммерческая 2 ванных в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 2 ванных
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Эт интересное 5-ти этажное здание является примером удивительной современной бизнес-архитект…
€1,40 млн
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
Цена по запросу
Коммерческая в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
A new project in a well-known business area of Limassol. Convenient access and proximity to …
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новые современные офисы высшего качества на первом этаже одного из самых знаковых бизнес-зда…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Luxury offices are on the second floor of a commercial building with easy acess to the highw…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в центральной части Лимассола, район Меса Гетонья. В пеш…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 566 м²
Количество этажей 1
Особенности недвижимости:➢ Первый этаж: 870 кв.м➢ Дополнительный уровень: 471кв.м➢ Расширени…
€3,04 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
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