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Дома с бассейном в Лимасол, Кипр

Ypsonas
4
179 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€116,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с садом, с детской площадкой в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с садом, с детской площадкой
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€431,500
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с рестораном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с рестораном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€433,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€243,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 512 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,35 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,90 млн
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€2,75 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€1,15 млн
Дом 5 спален с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 254 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 254 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€2,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Площадь 286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€761,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,000,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,70 млн

Типы недвижимости в Лимасол

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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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