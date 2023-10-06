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179 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
6
4
500 м²
2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
3
1
49 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€116,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
4
3
204 м²
1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с садом, с детской площадкой
Akrotiri, Кипр
4
1
60 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€431,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с рестораном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Akrotiri, Кипр
4
2
110 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€433,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Akrotiri, Кипр
4
2
78 м²
1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€243,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
512 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,35 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
7
532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,90 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
7
634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€2,75 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
375 м²
3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Лимасол, Кипр
7
254 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 254 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
285 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€761,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,000,000
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Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,70 млн
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