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Квартиры в Kouka, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с террасой, с видом на горы, с Pool в Kouka, Кипр
Квартира 4 спальни с террасой, с видом на горы, с Pool
Kouka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в окружении соснового леса, рядом с горнолыжным курортом, Платрес, Кипр Предл…
€740,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Kouka, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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