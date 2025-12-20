Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда таунхаусов в Koinoteta Parekklesias, Кипр

1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Прекрасно отремонтированный и полностью меблированный таунхаус на первом этаже, расположенны…
$2,650
в месяц
Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
