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Долгосрочная аренда домов в Kiti, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Kiti, Кипр
Дом 4 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом, 2-гараж. Никакой мебели. Включая: -Сад, - Аттик/Лофт, - Складская комната
$2,038
в месяц
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