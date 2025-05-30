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Виллы в Kampia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Кампия, Кипр
Вилла
Кампия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этот просторный двухэтажный дом расположен на 50% доли участка площадью 930 кв.м в спокойном…
$239,406
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Параметры недвижимости в Kampia, Кипр

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