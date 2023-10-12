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Дома с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
23
Никосия
15
Лакатамия
5
Geri
4
12 объектов найдено
Дом 7 спален с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 7 спален с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 347 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Площадь 220 м²
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
€675,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн

Типы недвижимости в Никосия

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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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