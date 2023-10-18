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Таунхаусы в Empa, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Удобства: Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создающий сред…
€352,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
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