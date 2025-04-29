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Квартиры с видом на море в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
4
Город Опатия
21
Grad Krk
14
Крк
13
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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Radici, Хорватия
Квартира 1 спальня
Radici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Среди широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, мы представляем дост…
$158,460
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$969,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Radici, Хорватия
Квартира 1 спальня
Radici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Наше агентство предлагает хорошо оборудованную квартиру в исключительно привлекательном мест…
$243,496
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,25 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Среди широкого выбора недвижимости на северной Адриатике, предлагаемого агентством Stan Grad…
$1,06 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 4 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Здание архитектурно привлекает …
$1,08 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В обширном предложении агентства Stan Grad Immobilien выделяется особенно привлекательная кв…
$209,873
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
В предложении недвижимости Stan Grad Immobilien, расположенной в районе острова Крк, есть оч…
$894,707
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$855,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Пунат, Хорватия
Квартира 3 спальни
Пунат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Среди широкого спектра недвижимости в Северной Адриатике, предлагаемой Стэном Градом Иммобил…
$1,27 млн
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STAN GRAD
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Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Архитектурно поразительное здан…
$3,40 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano

Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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