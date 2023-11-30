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Квартиры в Town of Rab, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Apartment on the ground floor 3 bedrooms + bathroom with pool In a bea…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка в Supetarska Draga, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
RAB, LOPAR- decorated apartment in a great location We offered an apartment in a great loc…
€221,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
RAB, BARBAT - Duplex apartment near the sea We are selling a beautiful duplex apartment ne…
€235,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
RAB, BARBAT ON THE SEA - Exclusive apartment, 100 meters from the sea! We are selling a ra…
€575,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Барбат, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Барбат, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
€350,000
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Параметры недвижимости в Town of Rab, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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