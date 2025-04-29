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Квартиры с террасой в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
4
Город Опатия
21
Grad Krk
14
Крк
13
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Новостройка высшего качества с видом на море Эта престижная квартира расположена в …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Квартира 4 комнаты в Muraj, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Muraj, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
I26570 Creska/Mali Kartec
$1,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Превосходное новое здание с видом на море Эта престижная квартира расположена в нов…
Цена по запросу
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Квартира в Город Опатия, Хорватия
Квартира
Город Опатия, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Sale of an apartment in a luxurious new building in Opatija, 53 m2 We present you with an ex…
$472,356
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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