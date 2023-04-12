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Купить коммерческую недвижимость в Литве

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265 объектов найдено
Коммерческаяв Darguziai, Литва
Коммерческая
Darguziai, Литва
704 м² 2 Этаж
€ 1,499,000
Коммерческаяв Мажейкяй, Литва
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м² 1 Этаж
€ 8,000
Коммерческаяв Onuskis, Литва
Коммерческая
Onuskis, Литва
209 м² 1 Этаж
€ 90,000
Коммерческаяв Jonalaukis, Литва
Коммерческая
Jonalaukis, Литва
2 574 м² 1 Этаж
€ 480,000
ВЫБОР КРУГА КОММЕРЧЕСКОГО, АДМИНИСТРАЧНОГО, ОТМЕНА 2573,9 КВ.М, В ЙОНАВЕ, ДЖОНАЛАУЦИЯ Г.! -…
Коммерческаяв Мажейкяй, Литва
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м² 1 Этаж
€ 8,000
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
44 м² 1 Этаж
€ 48,000
ПРОДАЖА ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬПА В ПОРОШКЕ, КАНЕВИД. Помещения стратегически у…
Коммерческаяв Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
39 м² 1 Этаж
€ 165,000
INDICATING INDICATIVE PATALPOS - STORE, NETICAL EVENTS ACTIVITIES! BUILDING IN THE ITEM IN T…
Коммерческаяв Vidukle, Литва
Коммерческая
Vidukle, Литва
15 953 м² 1 Этаж
€ 500,000
Great investment opportunity just 500 m. from the highway Kaunas-Klaip trouble. A complex of…
Коммерческаяв Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
745 м² 1 Этаж
€ 14,900
For sale in Pupkaimio k., Jurbarko r. at Red one-story brick 745 sq. M. m. building with a 5…
Коммерческаяв Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
500 м² 1 Этаж
€ 99,000
В стратегически удобном месте в Вильнюсе, в северном городе, продается успешное автосервис с…
Коммерческаяв Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
29 м² 1 Этаж
€ 39,000
В АКТИВНОМ ГОРОДЕ СОВЕТА, 1 КОМНАТА КУПИТЬ, ВЫБРАННАЯ НА КОМАНДУ, НЕ В СОВЕТЕ. Небольшие ко…
Коммерческаяв Darguziai, Литва
Коммерческая
Darguziai, Литва
704 м² 2 Этаж
€ 1,499,000
РЕТС ИЗМЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИНА НЕКОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИН В КОРОБКЕ. Клэр р.…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м² 1 Этаж
€ 4,000
ПРОДАЖА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТУРТЕ СИЛАЙНА. --------------------------…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
2 411 м² 1 Этаж
€ 189,000
A building complex, once a house of the Evil Court, is for sale. It is a cultural heritage s…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
1 800 м² 1 Этаж
€ 189,000
A building complex, once a house of the Evil Court, is for sale. It is a cultural heritage s…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
301 м² 3 Этаж
€ 260,000
WE ARE SELLING THE CENTREATMENT OF THE PANEVENTION, RESPUBLIC G., THE TRANSACTIONAL INVESTIG…
Коммерческаяв Viesvile, Литва
Коммерческая
Viesvile, Литва
4 211 м² 1 Этаж
€ 378,000
A building complex, once a house of the Evil Court, is for sale. It is a cultural heritage s…
Коммерческаяв Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
55 м² 1 Этаж
€ 157,500
Мы приглашаем вас посетить ДЕНЬ СТОРОНЫ КАРТЫ и детально осмотреть эти помещения для продажи…
Коммерческаяв Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
71 м² 1 Этаж
€ 30,000
ПРОДАВАЯ 2- ИХ ГАРАНЫ С МАРШРУТАМИ! -------------------------------------------------- -----…
Коммерческаяв Romainiu Kaimele, Литва
Коммерческая
Romainiu Kaimele, Литва
100 м² 1 Этаж
€ 320,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ С ЦЕНЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В РОМАНИИ! ________________________…
Коммерческаяв Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
225 м² 1 Этаж
€ 199,000
Коммерческаяв Uzgirelis, Литва
Коммерческая
Uzgirelis, Литва
1 000 м² 1 Этаж
€ 890,000
A meat production workshop and a rural tourism business are for sale in the Kaišiadorys dist…
Коммерческаяв Giraite, Литва
Коммерческая
Giraite, Литва
20 м²
€ 3,999
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…
Коммерческаяв Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
73 м² 1 Этаж
€ 129,000
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА – ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДОНТОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ПАТАЛПО…
Коммерческаяв Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
207 м² 4 Этаж
€ 204,544
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОСОВ PR.! __________________________________________________…
Коммерческаяв Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
49 м² 3 Этаж
€ 146,000
Примите участие в творческой среде в подлинном T. Шевченко г. в квартале Лофт, где культура …
Коммерческаяв Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
24 м² 4 Этаж
€ 88,000
Примите участие в творческой среде в подлинном T. Шевченко г. в квартале Лофт, где культура …
Коммерческаяв Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
27 м² 4 Этаж
€ 95,000
Get involved in the creative environment in an authentic T. Shevchenko g. in the Loft Quarte…
Коммерческаяв Pavytine, Литва
Коммерческая
Pavytine, Литва
199 м² 1 Этаж
€ 9,000
Коммерческаяв Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
48 м² 1 Этаж
€ 110,000
Klaipeda Peace Pr. CIRPYKLA, which is successful in beauty and health services -------------…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Leipalingis
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Sesuoliai
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Арёгала
Бальберишкис
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Йонава
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Параметры недвижимости в Литве

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Недвижимость в Литве — перспективы и преимущества покупки

Планируя купить недвижимость в Литве, вы не только инвестируете в развивающееся европейское государство, но и получаете возможность жить в стране с благоприятной экологической обстановкой, мягким климатом, развитой инфраструктурой и стабильной экономикой.

Почему покупать недвижимость в Литве выгодно

Неоспоримое преимущество приобретения дома, апартаментов или любого другого жилья в территориальных границах Литвы – это возможность получения многократной визы. Она позволяет находиться в стране на протяжении 90 дней раз в каждое полугодие и дает возможность беспрепятственно путешествовать по Шенгенской зоне.

Цена недвижимости в республике значительно ниже, не только по сравнению с Европой, но и с соседними странами, например, Эстонией и Россией. Есть перспектива роста рынка, и приобретенное сейчас жилье спустя несколько лет получится выгодно продать. Еще один весомый плюс покупки — возможность сдачи в аренду. Литовское законодательство в этом вопросе никак не ограничивает иностранцев.

Стоимость жилья в разных регионах

Покупка недвижимости в Литве для многих иностранцев становится прибыльным бизнесом. Для постоянной сдачи в аренду гости балтийского государства, не имеющие ВНЖ/ПМЖ, приобретают элитные апартаменты в Старой части Вильнюса либо выбирают жилье в курортной Паланге. Там самым большим спросом пользуются квартиры с несколькими спальнями в центре возле костела, таунхаусы и трехкомнатные коттеджи с видом на пляж, окруженный песчаными дюнами. Во время курортного сезона эти объекты приносят солидный доход и быстро окупают часть вложений.

Не меньшим успехом пользуются дешевые квартиры в Каунасе. Город растет, расширяет производственную базу и увеличивает количество рабочих мест. Это служит стимулом для внутренней миграции. Жители маленьких населенных пунктов приезжают в мегаполис и стараются снять недорогое жилье, чтобы ежедневно ездить на работу. Сдача в аренду приносит стабильную прибыль владельцам однокомнатных квартир и других небольших помещений.

Неизменно популярной у покупателей остается Клайпеда – знаменитый курорт с огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей. Здесь стабильно продаются и элитные дома с роскошным панорамным видом, и простенькие жилые помещения на окраине. Цена на объекты не падает.

Налоги на недвижимое имущество

В Литве лояльные законы в отношении жилья. Правительство предлагало ввести дополнительный налог на второй и последующий жилые объекты, приобретенные в личную собственность. Но Сейм эту идею не поддержал.
 

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