Купить коммерческую недвижимость в Литве

Недвижимость в Литве — перспективы и преимущества покупки

Планируя купить недвижимость в Литве, вы не только инвестируете в развивающееся европейское государство, но и получаете возможность жить в стране с благоприятной экологической обстановкой, мягким климатом, развитой инфраструктурой и стабильной экономикой.

Почему покупать недвижимость в Литве выгодно

Неоспоримое преимущество приобретения дома, апартаментов или любого другого жилья в территориальных границах Литвы – это возможность получения многократной визы. Она позволяет находиться в стране на протяжении 90 дней раз в каждое полугодие и дает возможность беспрепятственно путешествовать по Шенгенской зоне.

Цена недвижимости в республике значительно ниже, не только по сравнению с Европой, но и с соседними странами, например, Эстонией и Россией. Есть перспектива роста рынка, и приобретенное сейчас жилье спустя несколько лет получится выгодно продать. Еще один весомый плюс покупки — возможность сдачи в аренду. Литовское законодательство в этом вопросе никак не ограничивает иностранцев.

Стоимость жилья в разных регионах

Покупка недвижимости в Литве для многих иностранцев становится прибыльным бизнесом. Для постоянной сдачи в аренду гости балтийского государства, не имеющие ВНЖ/ПМЖ, приобретают элитные апартаменты в Старой части Вильнюса либо выбирают жилье в курортной Паланге. Там самым большим спросом пользуются квартиры с несколькими спальнями в центре возле костела, таунхаусы и трехкомнатные коттеджи с видом на пляж, окруженный песчаными дюнами. Во время курортного сезона эти объекты приносят солидный доход и быстро окупают часть вложений.

Не меньшим успехом пользуются дешевые квартиры в Каунасе. Город растет, расширяет производственную базу и увеличивает количество рабочих мест. Это служит стимулом для внутренней миграции. Жители маленьких населенных пунктов приезжают в мегаполис и стараются снять недорогое жилье, чтобы ежедневно ездить на работу. Сдача в аренду приносит стабильную прибыль владельцам однокомнатных квартир и других небольших помещений.

Неизменно популярной у покупателей остается Клайпеда – знаменитый курорт с огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей. Здесь стабильно продаются и элитные дома с роскошным панорамным видом, и простенькие жилые помещения на окраине. Цена на объекты не падает.

Налоги на недвижимое имущество

В Литве лояльные законы в отношении жилья. Правительство предлагало ввести дополнительный налог на второй и последующий жилые объекты, приобретенные в личную собственность. Но Сейм эту идею не поддержал.

