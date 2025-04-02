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Коммерческая недвижимость в Тяльшяй, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 86 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 86 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 86 м²
Этаж 3
Исправления для возврата инвестиций!!! Административные помещения 85,99 кв. м. Помещения рас…
$32,518
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Коммерческое помещение 71 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 71 м²
Этаж 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОРРЕКЦИЙ!!! Административные помещения площадью 71,40 кв.м. с …
$73,301
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