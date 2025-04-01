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Коммерческая недвижимость в Электренай, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 52 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 52 м²
Электренай, Литва
Площадь 52 м²
Этаж 1
== «Kranto apartamentai» — новые квартиры и коммерческие помещения в Электренай, где соврем…
$149,741
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Коммерческое помещение 102 м² в Электренай, Литва
Коммерческое помещение 102 м²
Электренай, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения для продажи в центре города Электра 102,38 кв./М с отдельным входом.…
$230,219
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