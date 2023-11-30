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Коммерческая недвижимость в Мариямполе, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 1
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…
€144,000
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