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Купить отель в Крит, Греция

District of Agios Nikolaos
16
Ханья
12
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
Айос-Николаос
7
Platanias Municipality
6
Ретимнон
6
koinoteta elountas
3
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119 объектов найдено
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель 5 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спаленв периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
268 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
570 м²
€ 950,000
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
€ 9,000,000
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
5 847 м²
€ 9,000,000
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 2 спальнив периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
200 м²
€ 1,500,000
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
844 м²
€ 600,000
Продается недостроенное здание в тихом месте Мастампаc, недалеко от центра Ираклиона. Здание…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,800,000
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
Отельв Platanias, Греция
Отель
Platanias, Греция
€ 1,500,000
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
Отельв Ретимнон, Греция
Отель
Ретимнон, Греция
1 100 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
В районе Периволия в 2 км от центра города и всего в 50 метрах от песчаного пляжа Ретимнона,…
Отель 6 спаленв Ретимнон, Греция
Отель 6 спален
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 368 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Песчаный пляж Ретимнона, несомненно, является бриллиантом города, а также самой большой дост…
Отель 13 комнатв Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнатыв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 5 комнатв Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 20 комнатв Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 10 спаленв Maleme, Греция
Отель 10 спален
Maleme, Греция
10 ванных комнат
€ 1,490,000
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
Отель 23 комнатыв Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
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с бассейном
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