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Отели в Malia Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 1 300 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 300 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ: ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СТАЛИДЕ, КРИТОбзор недвижимости: Этот апарт-отель, построенны…
$1,73 млн
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Grekodom Development
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Отель 750 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 750 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 19
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
$1,38 млн
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Grekodom Development
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Отель 600 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 600 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 15
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
$748,895
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 24
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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