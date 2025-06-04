Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Chersonisos Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
8
Отель Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Отель 480 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 480 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 11
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 150 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 150 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 20
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 440 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 440 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 13
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 900 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 900 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 18
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Отель на Продажу в Херсониссосе, Крит – Отличная Инвестиционная ВозможностьУникальная возмож…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 000 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 23
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Отель в префектуре Ираклион, Крит – 1 000 кв.м., 20 апартаментов и …
$3,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 411 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 411 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 42
Площадь 1 411 м²
Количество этажей 1
Отель на Продажу в Лименас Херсониссос – Отличная Инвестиционная ВозможностьУникальная инвес…
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 400 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 400 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 5 200 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 5 200 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 200 м²
Этаж -2/3
Инвестиционная Возможность: Отель в Одином из Самых Популярных Туристических Районов КритаПр…
$6,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти