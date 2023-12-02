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Отели в District of Chersonissos, Греция

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Отель 73 комнаты с бассейном, с видом на горы, с видом на город в District of Chersonissos, Греция
Отель 73 комнаты с бассейном, с видом на горы, с видом на город
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 73
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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