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Отели в Ретимноне, Греция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 600 м² в Municipality of Rethymnon, Греция
Отель 600 м²
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
$2,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 200 м² в Municipality of Rethymnon, Греция
Отель 200 м²
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
$2,14 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 540 м² в Municipality of Rethymnon, Греция
Отель 540 м²
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 12
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
$1,63 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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