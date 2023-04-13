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Минская область
Минский район
Купить коммерческую недвижимость в Минский район, Беларусь
Боровлянский сельский Совет
18
Ждановичский сельский Совет
16
Колодищанский сельский Совет
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Боровляны
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Щомыслицкий сельский Совет
10
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Коммерческая
Боровляны, Беларусь
12 м²
4/5 Этаж
€ 6,480
Машино-место, по адресу ул.40 лет Победы 29/1. Паркинг - многоуровневый, 5 этажей, машино-ме…
Ресторан, кафе
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
152 м²
1/2 Этаж
€ 86,384
Удобно стоящее здание со своей стоянкой. Рядом остановка маршрутного такси и автобусов.10мин…
Офис
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Магазин
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Офис 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
4/5 Этаж
€ 18,186
Коммерческая 7 комнат
Папернянский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат
228 м²
Количество этажей 3
€ 154,582
Продаётся многофункциональное здание в 14 км. от МКАД. ‼️Здание находится в д. Касынь Минско…
Склад 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
685 м²
1/1 Этаж
€ 280,294
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Офис 8 комнат
Колодищи, Беларусь
8 Количество комнат
180 м²
3/3 Этаж
€ 81,610
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
Коммерческая 1 комната
Колодищи, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/1 Этаж
€ 8,457
Продается просторный гараж площадью 42,2 кв.м в ГСПК "Механизатор-24" в аг. …
Коммерческая
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м²
1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Ресторан, кафе
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м²
1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Магазин
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м²
1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Коммерческая 30 комнат
Ратомка, Беларусь
30 Количество комнат
2 968 м²
2/2 Этаж
€ 3,455,363
Продается готовый работающий бизнес - уникальный комплекс, единственный в своем роде в Респу…
Склад
Новодворский сельский Совет, Беларусь
133 м²
1/1 Этаж
€ 198,229
Продажа Производственно складского помещения + открытая площадка + отдельно стоящее здание. …
Коммерческая
Колодищи, Беларусь
36 м²
1/1 Этаж
€ 5,001
Общая площадь - 35.7 м.кв. Год постройки - 1999 Пол - бетон Стены - кирпич Потолок - ж.б. пе…
Коммерческая
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
256 м²
Количество этажей 2
€ 200,047
Продается здание (склад+ офис) в д.Каменная Горка в непосредственной близости от Минска, в 1…
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м²
2 Этаж
€ 59,560
Административно-торговые помещения г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108 Общии п…
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м²
3 Этаж
€ 256,388
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Склад
Михановичский сельский Совет, Беларусь
3 662 м²
€ 710,000
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 886,573
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 159,129
Земельный участок для размещения объектов промышленности Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 500,118
Многофунциональные здания + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Коммерческая
Папернянский сельский Совет, Беларусь
860 м²
Количество этажей 2
€ 381,909
Здания (неустановленного назначения + КПП) район д. Дубовляны, с/с Папернянский, 50А/4 Площа…
Коммерческая
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
3 503 м²
Количество этажей 3
€ 4,091,877
Здание многофункциональное Ждановичский с\с, 109 ( район аг. Ратомка) Общая площадь: 3503.3 …
Коммерческая
Ждановичи, Беларусь
962 м²
Количество этажей 3
€ 727,445
Административно-хозяйственное здание аг. Ждановичи, ул. Парковая, дом 9 Площадь:…
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
5 583 м²
€ 5,819,558
Здание д. Боровляны, ул. Малиновская, 2Б Площади: 5583.3 м2 Земельный участок: 1.4724 …
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 608,326
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат
12 м²
€ 8,002
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
Готовый бизнес 17 комнат
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
17 Количество комнат
1 033 м²
Количество этажей 3
€ 545,584
Продаётся действующий бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Бел…
Коммерческая
Копище, Беларусь
12 м²
€ 7,274
Продажа машиноместа в подземном паркинге. По адресу: Минская область, Минский район, Боровля…
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Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь
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