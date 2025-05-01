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Кафе и рестораны в Минском районе, Беларусь

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5 объектов найдено
Ресторан, кафе 446 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под общественное питание на берегу Дубровского…
$500,000
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Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
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Ресторан, кафе 1 720 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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