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Склады в Минском районе, Беларусь

Петришковский сельский Совет
4
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13 объектов найдено
Склад 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Склад 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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Склад 1 563 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 563 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Продажа помещения, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши ул.…
$859,485
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Склад 2 160 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 160 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
$430,000
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Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 815 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складской комплекс, расположенный по адресу: Минский р-н, М-1, 34…
$1,07 млн
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Склад 225 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 225 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается уникальное здание, идеально подходящее для склада или автомобильного сервисного об…
$76,000
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Склад 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Склад 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Склад 1 258 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 258 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 258 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$691,735
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Склад 876 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 876 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
$700,000
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Склад 616 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад 616 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 616 м²
Этаж 1/1
Продажа складского помещения в д. Бордиловка. Общая площадь составляет 616 м.кв. Земельный у…
$58,000
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Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещен…
$600,000
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Склад 1 516 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 516 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$833,690
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Склад 2 668 м² в Заславль, Беларусь
Склад 2 668 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 2 668 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
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Склад 677 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 677 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
$987,000
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