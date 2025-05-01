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Производственные здания в Минском районе, Беларусь

Ждановичский сельский Совет
4
Новодворский сельский Совет
3
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12 объектов найдено
Производство 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Производство 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
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Производство 750 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 750 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продаётся современное, прибыльное производство в Минске (промзона Шабаны)!Специализация:Изго…
$175,000
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже производственное здание площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д.…
$85,000
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Производство 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Производство 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Производство 2 316 м² в Городище, Беларусь
Производство 2 316 м²
Городище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 2 316 м²
Этаж 1/1
Продается комплекс зданий для бизнеса: СТО и многофункциональная база  Адрес: п. Городище, у…
$549,000
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Производство 115 м² в Тарасово, Беларусь
Производство 115 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается СТО д. Тарасово со всем необходимым оборудованием и базой клиентов. Помещение разд…
$350,000
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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