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Магазины в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
4
Ждановичский сельский Совет
4
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14 объектов найдено
Магазин 37 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 37 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща , …
$23,000
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Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 86 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин 86 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 6/1
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
$69,000
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Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
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Магазин 55 м² в Атолино, Беларусь
Магазин 55 м²
Атолино, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в аг. Атолино 55.3 м.кв.! Минский район, Брестское направление!…
$37,000
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Магазин 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Магазин 446 м² в Околица, Беларусь
Магазин 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под торговый объект на берегу Дубровского водо…
$500,000
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Магазин 54 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 54 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение-  магазин. Магазин расположен на з…
$85,000
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Магазин 86 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 86 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Прекрасное предложение ! Продажа готового бизнеса : магазина розничной продажи алкогольных н…
$25,000
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Магазин 10 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 10 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/3
Продается изолированное торговое помещение в торговом центре "Корона"! ❤️ Ищете идеальное ме…
$10,990
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