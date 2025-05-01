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Коммерческая недвижимость в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
29
Ждановичский сельский Совет
18
Новодворский сельский Совет
7
Колодищанский сельский Совет
8
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96 объектов найдено
Склад 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Склад 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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Производство 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Производство 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
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Офис 74 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 74 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж -1/4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$74,100
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Магазин 37 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 37 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща , …
$23,000
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Офис 31 м² в Копище, Беларусь
Офис 31 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$34,375
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Производство 750 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 750 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продаётся современное, прибыльное производство в Минске (промзона Шабаны)!Специализация:Изго…
$175,000
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Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Коммерческое помещение 740 м² в Тарасово, Беларусь
Коммерческое помещение 740 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Бывают лучше коттеджа, бывают хуже, а бывают уникальные. Предлагаемый коттедж в замковом сти…
$489,000
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Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/2
Продажа склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с…
$240,000
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Склад 1 563 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 563 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Продажа помещения, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши ул.…
$859,485
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Коммерческое помещение 12 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 3/4
Продается машино-место в крытом Паркинге в ЖК «Уютный». Площадь 12,4м2. 3/4 этаж, 147 место.…
$10,900
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Склад 2 160 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 160 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
$430,000
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Офис 2 480 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 480 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 480 м²
Этаж 1/1
Продажа производственно - складских помещенийАдрес: Минсий р-н, Новодворский с/с, 4А, район …
$2,11 млн
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Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 815 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складской комплекс, расположенный по адресу: Минский р-н, М-1, 34…
$1,07 млн
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Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей.
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 350 м²
Количество этажей 4
Наименование санаторий-профилакторий.   Год постройки – 1982. Общая площадь – 3349,…
$1,10 млн
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Коммерческое помещение 31 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 31 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается действующий стоматологический кабинет в Боровлянах! Адрес: агрогородок Лесной, ул.…
$60,000
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Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже производственное здание площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д.…
$85,000
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Магазин 86 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин 86 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 6/1
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
$69,000
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Офис 57 м² в Копище, Беларусь
Офис 57 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка . Общая площадь квартиры 56,5 м. что позволяет грам…
$121,900
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Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
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Магазин 55 м² в Атолино, Беларусь
Магазин 55 м²
Атолино, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в аг. Атолино 55.3 м.кв.! Минский район, Брестское направление!…
$37,000
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Коммерческое помещение 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Коммерческое помещение 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
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Магазин 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Производство 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Ресторан, кафе 446 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под общественное питание на берегу Дубровского…
$500,000
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