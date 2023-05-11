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Кафе и рестораны в Албании

коммерческая недвижимость
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офисы
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Ресторан, кафе В архив
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5 объектов найдено
Ресторан, кафе в Влёра, Албания
Ресторан, кафе
Влёра, Албания
Площадь 125 м²
Этаж 1/8
€ 220,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 116 м²
Количество этажей 9
€ 312,930
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 64 м²
Количество этажей 9
€ 173,880
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 126 м²
Количество этажей 9
€ 288,650
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 241 м²
Этаж 6/6
€ 602,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Central Albania
Тирана
Realting.com
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