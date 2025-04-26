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Квартиры с бассейном в Pomorie, Болгария

Ахелой
53
Kableshkovo
9
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Vineyards Spa Resort,…
$71,488
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GINY DOM
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English, Русский
Квартира в Pomorie, Болгария
Квартира
Pomorie, Болгария
Площадь 60 м²
Уютная и полностью готовая к проживанию двухкомнатная квартира в престижном комплексе, распо…
$113,646
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 70 м²
Квартира в премиум комплексе. Спальни: 1 Полезная площадь: 70 м² Номер этажа: 3 Вид: на бас…
$61,988
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Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
Квартира с отделкой рядом с морем близкого срока сдачи по цене до повышения!  Шайн Резиде…
$172,391
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 77 м²
Этот великолепный апартамент с одной спальней, расположенный на 7-м этаже комплекса, подарит…
$123,978
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Hayat
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Типы недвижимости в Pomorie

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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