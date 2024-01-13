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Квартиры-студии в Поморие, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Поморие, Болгария
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Поморие, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/6
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторную однокомнатную кварти…
€54,900
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Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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