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Квартиры с садом в Pomorie, Болгария

Ахелой
53
Kableshkovo
9
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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Агентство
GINY DOM
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Типы недвижимости в Pomorie

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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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