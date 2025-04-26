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Квартиры с видом на горы в Pomorie, Болгария

Ахелой
53
Kableshkovo
9
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
Квартира с отделкой рядом с морем близкого срока сдачи по цене до повышения!  Шайн Резиде…
$172,391
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Типы недвижимости в Pomorie

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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

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