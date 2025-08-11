Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Pomorie
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Pomorie, Болгария

Ахелой
69
Kableshkovo
12
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ в…
$93,196
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Pomorie

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти