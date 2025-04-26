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Квартиры с гаражом в Pomorie, Болгария

Ахелой
53
Kableshkovo
9
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
We offer for sale a spacious three-bedroom apartment with partial sea view and a garage in t…
$239,557
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Типы недвижимости в Pomorie

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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