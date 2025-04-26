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Квартиры с видом на море в Pomorie, Болгария

Ахелой
53
Kableshkovo
9
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$61,843
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
Квартира с отделкой рядом с морем близкого срока сдачи по цене до повышения!  Шайн Резиде…
$172,391
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3
Очаровательная резиденция в 100 м от моря, в бальнеологическом курортном городе Поморие П…
$102,502
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Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 77 м²
Этот великолепный апартамент с одной спальней, расположенный на 7-м этаже комплекса, подарит…
$123,978
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Агентство
Hayat
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Типы недвижимости в Pomorie

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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

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