Жилой комплекс Новый дом у моря

🔥 СТАРТ ПРОДАЖ НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ | 700 М ДО МОРЯ | БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
✅ от 54 900 € — доступный вход в европейскую недвижимость
🌊 около 700 метров до пляжа Cacao Beach
💶 беспроцентная рассрочка от застройщика и без ежемесячной таксы обслуживания
Новый малоэтажный жилой комплекс расположен в спокойной части Солнечного Берега, рядом с рекой и всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Это удачное решение как для собственного отдыха, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду.
🏡 О проекте
• 6 этажей
• всего 47 квартир
• ввод в эксплуатацию — май 2028 года
• современные бесшумные лифты испанского производства
• энергоэффективные окна Rehau
• теплоизоляция Baumit
• квартиры передаются с полной чистовой отделкой «под ключ»
🏠 Доступные варианты
• студии — от 54 900 €
• квартиры с 1 спальней — от 76 890 €
После получения ключей квартиру можно сразу меблировать, переехать или начать сдавать в аренду.
🌿 Инфраструктура комплекса
✔ благоустроенная территория
✔ открытая парковка и индивидуальные гаражи
✔ современный лифт
✔ озеленение и прогулочные дорожки
✔ удобные входные группы
📍 Локация
• около 700 м до моря (7–10 минут пешком)
• около 27 км до международного аэропорта Бургас (25–30 минут на автомобиле)
• супермаркет — в нескольких минутах ходьбы
• автобусная остановка рядом
• кафе, рестораны, аптеки и магазины в пешей доступности
📈 Почему проект интересен
✔ без платы за обслуживание — редкое преимущество для Болгарии
✔ современный дом с небольшим количеством квартир
✔ выгодные цены на старте продаж
✔ рассрочка до завершения строительства
✔ высокий спрос на аренду в курортный сезон
✔ перспективный рост стоимости к моменту сдачи
Ваш агент по недвижимости в Болгарии — Светлана
Помогу подобрать наиболее выгодную квартиру напрямую от застройщика, проведу полное сопровождение сделки, включая дистанционную покупку.
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Стоимость и наличие квартир актуальны на момент публикации и могут изменяться.