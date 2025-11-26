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Жилой комплекс Новый дом у моря

Несебр, Болгария
от
$62,796
НДС
BTC
0.7469497
ETH
39.1508286
USDT
62 085.7486072
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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ID: 38168
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Город
    Несебр

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

🔥 СТАРТ ПРОДАЖ НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ | 700 М ДО МОРЯ | БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ

✅ от 54 900 € — доступный вход в европейскую недвижимость
🌊 около 700 метров до пляжа Cacao Beach
💶 беспроцентная рассрочка от застройщика и без ежемесячной таксы обслуживания

Новый малоэтажный жилой комплекс расположен в спокойной части Солнечного Берега, рядом с рекой и всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Это удачное решение как для собственного отдыха, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду.

🏡 О проекте
• 6 этажей
• всего 47 квартир
• ввод в эксплуатацию — май 2028 года
• современные бесшумные лифты испанского производства
• энергоэффективные окна Rehau
• теплоизоляция Baumit
• квартиры передаются с полной чистовой отделкой «под ключ»

🏠 Доступные варианты
• студии — от 54 900 €
• квартиры с 1 спальней — от 76 890 €

После получения ключей квартиру можно сразу меблировать, переехать или начать сдавать в аренду.

🌿 Инфраструктура комплекса
✔ благоустроенная территория
✔ открытая парковка и индивидуальные гаражи
✔ современный лифт
✔ озеленение и прогулочные дорожки
✔ удобные входные группы

📍 Локация
• около 700 м до моря (7–10 минут пешком)
• около 27 км до международного аэропорта Бургас (25–30 минут на автомобиле)
• супермаркет — в нескольких минутах ходьбы
• автобусная остановка рядом
• кафе, рестораны, аптеки и магазины в пешей доступности

📈 Почему проект интересен
✔ без платы за обслуживание — редкое преимущество для Болгарии
✔ современный дом с небольшим количеством квартир
✔ выгодные цены на старте продаж
✔ рассрочка до завершения строительства
✔ высокий спрос на аренду в курортный сезон
✔ перспективный рост стоимости к моменту сдачи

Ваш агент по недвижимости в Болгарии — Светлана

Помогу подобрать наиболее выгодную квартиру напрямую от застройщика, проведу полное сопровождение сделки, включая дистанционную покупку.

📲 Напишите, чтобы получить актуальные планировки, свободные квартиры, расчёт платежей и записаться на онлайн-консультацию.

Стоимость и наличие квартир актуальны на момент публикации и могут изменяться.

Местонахождение на карте

Несебр, Болгария
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Новый дом у моря
Несебр, Болгария
от
$62,796
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
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Количество этажей 5
Студия. 700 м от моря. аптеки. магазины. рестораны
Агентство
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Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
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Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
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Агентство
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