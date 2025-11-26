Жилой комплекс Новый дом у моря

🔥 СТАРТ ПРОДАЖ НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ | 700 М ДО МОРЯ | БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ

✅ от 54 900 € — доступный вход в европейскую недвижимость

🌊 около 700 метров до пляжа Cacao Beach

💶 беспроцентная рассрочка от застройщика и без ежемесячной таксы обслуживания

Новый малоэтажный жилой комплекс расположен в спокойной части Солнечного Берега, рядом с рекой и всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Это удачное решение как для собственного отдыха, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду.

🏡 О проекте

• 6 этажей

• всего 47 квартир

• ввод в эксплуатацию — май 2028 года

• современные бесшумные лифты испанского производства

• энергоэффективные окна Rehau

• теплоизоляция Baumit

• квартиры передаются с полной чистовой отделкой «под ключ»

🏠 Доступные варианты

• студии — от 54 900 €

• квартиры с 1 спальней — от 76 890 €

После получения ключей квартиру можно сразу меблировать, переехать или начать сдавать в аренду.

🌿 Инфраструктура комплекса

✔ благоустроенная территория

✔ открытая парковка и индивидуальные гаражи

✔ современный лифт

✔ озеленение и прогулочные дорожки

✔ удобные входные группы

📍 Локация

• около 700 м до моря (7–10 минут пешком)

• около 27 км до международного аэропорта Бургас (25–30 минут на автомобиле)

• супермаркет — в нескольких минутах ходьбы

• автобусная остановка рядом

• кафе, рестораны, аптеки и магазины в пешей доступности

📈 Почему проект интересен

✔ без платы за обслуживание — редкое преимущество для Болгарии

✔ современный дом с небольшим количеством квартир

✔ выгодные цены на старте продаж

✔ рассрочка до завершения строительства

✔ высокий спрос на аренду в курортный сезон

✔ перспективный рост стоимости к моменту сдачи

Ваш агент по недвижимости в Болгарии — Светлана

Помогу подобрать наиболее выгодную квартиру напрямую от застройщика, проведу полное сопровождение сделки, включая дистанционную покупку.

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Стоимость и наличие квартир актуальны на момент публикации и могут изменяться.