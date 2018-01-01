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Болгария. Солнечный берег

Солнечный берег, Болгария
от
€46,464
;
6
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О комплексе

Студия. 700 м от моря. Магазины. Аптеки. Рестораны.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Солнечный берег, Болгария

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Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€46,464
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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