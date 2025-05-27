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Дома с садом в Жабинковском районе, Беларусь

Жабинка
30
Ракитницкий сельский Совет
29
Жабинковский сельский Совет
13
Ленинский сельский Совет
10
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1 объект найдено
Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Лот 6171. В продаже дом в деревне в Хмелевском с/с, расстояние от кольца Бреста 28 км. Дом д…
$18,000
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Параметры недвижимости в Жабинковском районе, Беларусь

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