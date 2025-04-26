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Жильё в Жабинковском районе, Беларусь

Жабинка
44
Ракитницкий сельский Совет
26
Ленинский сельский Совет
16
Жабинковский сельский Совет
11
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116 объектов найдено
Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,8 кв.м, общ.- 46,4 кв.м, жил.-…
$10,300
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 127 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 126,5 кв.м, общ.- 126,5 кв.м, жил…
$38,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 120,0 кв.м, общ.~ …
$77,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1944 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,9 кв.м, общ.- 38,2 кв.м, жил.-…
$17,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Молодежная, 1990 г.п., 1 / 4 панель, 57,6 / 55,7 / 30,…
$32,000
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Квартира 4 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Горького, 1983 г.п., 2 / 2 кирпич, 82,6 / 76,9 / 52,2 …
$41,500
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Жабинковском р-не. 2019 г.п 1 этаж. Общ.СНБ - 100,0 кв.м,…
$75,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 40,5 / 40,0 / 25,8 …
$25,800
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,9 кв.м, общ.- 36,9 кв.м, жил.-…
$29,900
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Квартира в Жабинка, Беларусь
Квартира
Жабинка, Беларусь
Площадь 100 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Жабинке. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,0 кв.м, об…
$62,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 92 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1965 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 91,6 кв.м, общ.- 91,6 кв.м, жил.- 46,4 к…
$75,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 147,8 кв.м, общ.~ 111,1…
$49,500
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Кирова, 1971 г.п., 4 / 4 кирпич, 40,2 / 39,7 / 24,7 / …
$24,900
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Дом в Хмелево, Беларусь
Дом
Хмелево, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,0 кв.м, общ.- 74,0 кв.м, жил.-…
$18,000
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Садовый домик в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ.- 34,59 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$18,048
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Садовый домик в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.~ 25,0 кв.м. 1 комната. Стены: материал - газ…
$16,800
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Жилой дом. 1958 г.п. Жабинковский р-н. Строительный бруc / базальтовая и минеральная вата / …
$65,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
$20,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 386 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 519,1 кв.м, общ.- 386,2 кв.м, жи…
$198,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 177 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 218,8 кв.м, общ.- 177,1 кв…
$62,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 31 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1947 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,2 кв.м, общ.- 31,4 кв.м, жил.- 20,1 кв…
$30,000
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Дом в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2006 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 89,3 кв.м, общ.- 74,4 кв.м, жил.-…
$30,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 38,2 кв.м, общ.- 19,2 кв.м, жил.- 12,2 кв.м…
$16,000
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Дом в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 127,2 кв.м, общ.- 127,2 кв.м, жил…
$150,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Свободы, 1950 г.п., 1 / 1 блок, 39,5 / 39,5 / 31,1 / 8…
$20,700
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 2021 г.п., 3 / 5 кирпич, 43,0 / 40,6 / 19,0 …
$31,000
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Квартира 3 комнаты в Кривляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Кривляны, ул. Ленина, 1981 г.п., 1 / 2 панель, 71,1 / 67,9 / 44,5 /…
$11,350
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Дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 23,8 кв.м, общ.- 14,6 кв.м, жил.-…
$35,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- 59,5 кв.м, жил.- 33,2 кв…
$40,000
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Дом в Хмелево, Беларусь
Дом
Хмелево, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1984 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,2 кв.м, общ.- 77,8 кв.м, жил.-…
$35,000
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