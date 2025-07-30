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Дома с гаражом в Жабинковском районе, Беларусь

Ракитницкий сельский Совет
29
Жабинка
27
Ленинский сельский Совет
11
Жабинковский сельский Совет
9
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1 объект найдено
Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 93 м²
Лот 8932. Продажа дома в Жабинке. Звоните для более подробной информацииНаши покупатели не п…
$72,000
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Параметры недвижимости в Жабинковском районе, Беларусь

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