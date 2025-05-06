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Дома с садом в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
22
45 объектов найдено
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается бревенчатый дом с еще одним домом на территории и 2-мя гаражами. Адрес: д. Жданови…
$270,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается просторный двухэтажный дом в экологически чистом районе (д. Тарасово, Минский р-н)…
$380,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается дача в СТ «Криничанка» — идеальное место для комфортного загородного отдыха! В жив…
$84,900
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 443 м²
Эксклюзивное предложение: шикарный коттедж, деревня Тарасово! Улица Проектируемая. 3км от МК…
$1,19 млн
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается дом недалеко от Минска, в СТ Гаспадар-2002 (примыкает к а. г. Ждановичи) Площадь п…
$195,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в садоводческом товариществе "Взгорье-1". Расположена в 18 км от МКАД, Молоде…
$24,500
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Двухэтажный дачный дом на берегу Ратомки ❤️ Двухэтажный дачный дом в 12 км от МКАД на берегу…
$19,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся участок с домом возле Минска СТ Новая Вёска 8 км от МКАД Участок: 6.96 соток част…
$50,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 26 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная, 2007 года постро…
$65,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 200 м²
Просторный дом рядом с Минском   Участок 30 соток:   - Располагается в зеленой зоне в коттед…
$298,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Тарасово ! Коттедж расположен в тихом, у…
$459,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 612 м²
Большой красивый дом в классическом стиле в окружении леса в Ратомке. Очень красивое место. …
$640,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютный загородный дом примыкающий к сосновому лесу в коттеджном посёлке д.Крыжовка…
$105,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается уютный жилой дом в аг. Ратомка, всего в 6 км от Минска!     Участок 15,90 соток с …
$185,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача. СТ Подгорье. В 9 км от МКАД. Хорошие подъездные пути. Площадь дома 68 кв.м, …
$39,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
ПРОДАЕТСЯ дача недалеко от Крыжовки 10 км от МКАД! С/Т «Литейщик» с ровным участком - 4.5 со…
$27,500
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается готовая дача рядом с Минском. Садовый дом ухожен, новая ондулиновая крыша, недавн…
$16,600
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Срочно ! Продаётся дом в ближайшем пригороде Минска в а.г. Ждановичи. Уникальное расположени…
$199,900
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Уютная 2-этажная дача в СТ "Машиностроитель" в 10 км от Минска, Брестское направление. Дом б…
$29,950
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Кирпичная дача возле леса в 15 мин. от Минска ❤️Уютная дача в экологически чистом районе нед…
$12,700
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 114 м²
Супер предложение! Продается жилой деревянный двухэтажный дом 114 м2 с отдельно стоящей бане…
$185,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 210 м²
Предложение для тех, кто хочет наслаждаться привилегиями загородной жизни, при этом ценит св…
$380,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается светлый и уютный дом в Ждановичах. Прекрасное расположение дома: на горке, соседи …
$230,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
$39,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
СРОЧНО!!!О Продается  кирпичный двухэтажный дом, с высокими потолками и большими окнами в ра…
$32,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
Великолепный дом, построен в 2019г.п., введен в эксплуатацию в 2019 году. Дом из  газосилика…
$370,000
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Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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