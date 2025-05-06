Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ждановичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
22
9 объектов найдено
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 200 м²
Просторный дом рядом с Минском   Участок 30 соток:   - Располагается в зеленой зоне в коттед…
$298,000
Оставить заявку
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Тарасово ! Коттедж расположен в тихом, у…
$459,000
Оставить заявку
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 612 м²
Большой красивый дом в классическом стиле в окружении леса в Ратомке. Очень красивое место. …
$640,000
Оставить заявку
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
Оставить заявку
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
$39,000
Оставить заявку
Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
Оставить заявку
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
Оставить заявку
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
Оставить заявку
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$149,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти