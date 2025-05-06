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Дома с гаражом в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
22
36 объектов найдено
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается бревенчатый дом с еще одним домом на территории и 2-мя гаражами. Адрес: д. Жданови…
$270,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается просторный двухэтажный дом в экологически чистом районе (д. Тарасово, Минский р-н)…
$380,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 443 м²
Эксклюзивное предложение: шикарный коттедж, деревня Тарасово! Улица Проектируемая. 3км от МК…
$1,19 млн
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в садоводческом товариществе "Взгорье-1". Расположена в 18 км от МКАД, Молоде…
$24,500
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$595,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 26 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная, 2007 года постро…
$65,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 200 м²
Просторный дом рядом с Минском   Участок 30 соток:   - Располагается в зеленой зоне в коттед…
$298,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Тарасово ! Коттедж расположен в тихом, у…
$459,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 612 м²
Большой красивый дом в классическом стиле в окружении леса в Ратомке. Очень красивое место. …
$640,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 159 м²
Уютный дом с великолепным видом на лес в живописном пригороде г. Минска! - тихая коттеджная …
$265,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача. СТ Подгорье. В 9 км от МКАД. Хорошие подъездные пути. Площадь дома 68 кв.м, …
$39,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 382 м²
На участке 15 соток сохранены березы и сосны, валуны из Браславских озёр, сделана подсветка …
$480,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Срочно ! Продаётся дом в ближайшем пригороде Минска в а.г. Ждановичи. Уникальное расположени…
$199,900
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 114 м²
Супер предложение! Продается жилой деревянный двухэтажный дом 114 м2 с отдельно стоящей бане…
$185,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 210 м²
Предложение для тех, кто хочет наслаждаться привилегиями загородной жизни, при этом ценит св…
$380,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается светлый и уютный дом в Ждановичах. Прекрасное расположение дома: на горке, соседи …
$230,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Дом в Тарасово, Беларусь
Дом
Тарасово, Беларусь
Площадь 690 м²
Комфортный 4-х этажный загородный дом с собственным лифтом, расположен в экологически чистом…
$1,10 млн
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 263 м²
Полностью готовый для проживания коттедж, построен из блоков (толщина стен 500 мм) с наружны…
$350,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Срочно! Торг!  Прекрасная дача для семьи в хорошем месторасположении, на ровном участке 0,05…
$17,500
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 213 м²
Современный дом с банным комплексом в курортной зоне Минска - до пляжа 3 минуты, до санатори…
$365,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 530 м²
Продается многофункциональный просторный коттедж с террасами! 3 км. от МКАД! Гродненское нап…
$650,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 171 м²
Одно из живописных мест в пригороде Минска – аг. Ратомка. Среди хвойного леса.... Минский р-…
$120,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Двухэтажный садовый дом в СТ Экран. Собственный подъезд со стороны леса. Красивейшие места, …
$35,000
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Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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