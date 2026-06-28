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Дома с террасой в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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Ждановичи
11
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Тарасово, Беларусь
UP UP
Дом 7 комнат
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
🏡 Эксклюзивная резиденция в 5 минутах от проспекта Победителей. Уровень «Маями под Минском».…
$3,30 млн
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Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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