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Таунхаусы в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Дегтярёвка, Беларусь
Таунхаус
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный двухэтажный таунхаус в европейском стиле в 3 км от Минска! Удобное расположение насел…
$180,000
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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