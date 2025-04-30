Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Витебской области, Беларусь

Витебск
4
Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
Показать больше
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Витебской области

коттеджи

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти