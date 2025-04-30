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Дома с гаражом в Витебской области, Беларусь

Витебск
4
Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
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69 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
Продам коттедж в Царском селе ул. Лариновская, 1999 года постройка, 3 уровня,общая площадь 2…
$120,000
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся дом 1983 года постройки в г.Дубровно, пер.Витебский. Общая площадь 86,7м2, жилая 4…
$39,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся уютный коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. 4-я Лариновская 2001г.п., расположе…
$107,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом 2-Белинский Остана - дерево, крыша - шифр, год постройки 1959, внутренняя площадь здания…
$26,000
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Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продам одноуровневый жилой дом в д. Левки ул. Купаловская д. 24, Витебской области, Оршанско…
$4,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается бревенчатый дом в центре города, по ул. Островского, с гаражом, чистым участком, о…
$15,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
В живописной деревне Муражи, расположенной в Браславском районе Витебской области, предлагае…
$84,000
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Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 214 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в г. Орша. Витебская обл., Ор…
$195,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Коттедж ул. Микевич2, стены - газосиликатный блок, крыша - шифр, год постройки 2001, внутрен…
$100,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 68 м²
Agency contract number 533 from 2023-10-28
$25,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается уютный, современный  коттедж вместе с гаражом и баней 2001 года постройки в г. Дуб…
$70,000
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Дом в Богдановка, Беларусь
Дом
Богдановка, Беларусь
Площадь 30 м²
Продам дом с баней из леса кругляка2007 года постройка в д. Богдановка Кохановского с/с пер.…
$18,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в г.п. Копысь по ул. Тростинского, живописное ухоженное место, дом с летней ку…
$25,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается уютный дом в д. Запрудье. Витебская обл., Браславский р-н.   Одноэтажный дом 1994 …
$55,000
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Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом  в Национальном парке "Браславские озера".  В 700 метров от чистейшего озеро "…
$34,900
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся аккуратный день в деревне Свистёлки по адресу: ул. Пригородная. Дом деревянный, об…
$15,886
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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