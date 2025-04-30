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Дома с садом в Витебской области, Беларусь

Витебск
4
Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
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45 объектов найдено
Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н.   Дом…
$4,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся дом 1983 года постройки в г.Дубровно, пер.Витебский. Общая площадь 86,7м2, жилая 4…
$39,000
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
$2,200
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается двухкомнатная квартира, в блокированном,  жилом доме на 2-ом Школьном переулке. ра…
$13,000
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Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Лариновка, Беларусь
Дом
Лариновка, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дом по адресу Оршанский р-н, агрогородок Лариновка, ул. Первомайская ( 6 км. от г.…
$35,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в г.п. Копысь по ул. Тростинского, живописное ухоженное место, дом с летней ку…
$25,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$464,413
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Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
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Дом в Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается прекрасный земельный участок площадью 8,11 соток в г. Полоцк по пер. Бельчанскому …
$26,800
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся аккуратный день в деревне Свистёлки по адресу: ул. Пригородная. Дом деревянный, об…
$15,886
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Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$85,000
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Дом в Суражский сельский Совет, Беларусь
Дом
Суражский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся жилой дом в Сураже по ул. 2-я Задвинско-Набережная (правый берег). Первая берегова…
$15,000
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Дом в Славновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Славновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Просторный дом с участком 25 соток ❤️Это идеальное место для тех, кто мечтает о неспешной за…
$3,490
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
$2,000
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Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся садовый домик в 100 м от озера Лосвидо в СТ "Тюльпан 2". Дом кирпичный. В 2-х уров…
$21,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся часть дома по ул.Розы Люксембург на берегу р.Оршица. Дом бревенчатый, обложен кирп…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 350 м²
Предложение для ценителей комфортного проживания в городе Орша. Благоустроенный коттедж с от…
Цена по запросу
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом с пристройкой и двумя отдельными входами по адресу: ул.Лепельская, 1969…
$42,000
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Дом в Шарковщина, Беларусь
Дом
Шарковщина, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа жилого дома, с  земельным участком 12 соток, в г.п.Шарковщина, Витебской обл.   Жило…
$69,900
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с гаражом
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