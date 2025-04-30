Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Витебской области, Беларусь

Витебск
4
Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
Показать больше
4 объекта найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
Оставить заявку
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
$138,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Витебской области

коттеджи

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти