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Дома в Миоры, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Миоры, Беларусь
Дом
Миоры, Беларусь
Площадь 197 м²
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …
$110,000
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Дом 4 комнаты в Миоры, Беларусь
Дом 4 комнаты
Миоры, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейш…
$110,000
Оставить заявку
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